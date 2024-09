Carrera, l’attesa è terminata. Al via la grande corsa: favoriti i ragazzi della Mora

Il gran giorno è arrivato. Si decide oggi la 70esima edizione della Carrera, come da tradizione lo stesso giorno in cui protagonista sarà anche la Sagra della Braciola. Migliaia gli spettatori attesi a quello che è l’evento clou sportivo che non interessa soltanto la città, ma che ha fatto innamorare negli anni anche tanti appassionati che accorreranno da fuori. Si parte naturalmente già in mattinata con la Coppa Terme alle 12, lungo la discesa di viale Terme e con arrivo all’interno dello stabilimento termale. Nel Trofeo Giuseppe Raggi a partire con tutti i favori dei pronostici sarà ancora la Mora, al suo ritorno in gara dopo un anno sabbatico di stop. Il team più vincente degli ultimi lustri di Carrera in prova ha piazzato tre secondi tra se e il Coyote, forbice ancor più allargata se si considerano anche le successive quattro posizioni in griglia conquistate da Cavedano, Ov, Ovetto e Porz.

Nel pomeriggio si cambia tracciato ma non cambiano i favoriti. Sempre i ragazzi della Mora saranno in pole, questa volta con l’Ov che si candida come rivale più accreditata, e Cavedano, Nibbio e Porz nei ruoli di possibili guastafeste.

L’Autopodistica, che si correrà nel cuore della città, sarà anticipata dalla tanto attesa sfida tutta al femminile, con una Carrera Rosa che presenterà al via cinque team, record fin qui mai raggiunto nella storia della competizione. Tutta da godere, prima della Carrera Rosa, sarà la gara esibizione della Carrera dei Piccoli, con i baby-carreristi del futuro che avranno l’opportunità di sognare ad occhi aperti, correndo nel tracciato dei ‘grandi’ tra due ali di folla. Come ormai da anni a questa parte, chi sarà in piazza XX Settembre potrà godersi la sfida anche dal maxi-schermo che garantirà la visione anche degli altri punti del tracciato, oltre ai tempi in presa diretta dei vari passaggi.

Archiviata la Carrera con l’evento nell’evento, ovvero la premiazione sulla terrazza del Comune dove saliranno e sfileranno i team vincitori, in serata il programma della giornata clou del Settembre Castellano prevede sempre in piazza XX Settembre ’Risate in piazza’, con Davide Dalfiume e gli amici de La Bottega del Buonumore, prima di spostarsi al Parco Lungosillaro per i fuochi d’artificio a chiudere la serata.

"Vista la variabilità delle condizioni meteo, le gare pomeridiane della 70esima Carrera Autopodistica potrebbero subire un anticipo d’orario – spiegano gli organizzatori –. Dalle 16,30 avranno inizio le operazioni di gara, che si disputerà sulla base delle previsioni meteo. Invitiamo tutti gli spettatori in centro a sostenere le ragazze e i ragazzi dei team".

Claudio Bolognesi