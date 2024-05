Carrera, si volta pagina. La sicurezza è comunale

Volta pagina la Carrera, che si appresta a tornare in strada tra poco più di una settimana rispolverando la data di maggio della Carrera dei Piccoli. Se una prima novità è proprio quest’ultima, quella senz’altro più corposa riguarda il ‘dietro la scrivania’, e si tratta di una svolta epocale per il futuro prossimo dello sport ‘made in Castello’ per eccellenza. Con l’addio a fine mandato nel gennaio scorso di Andrea Vallisi, la riorganizzazione ha portato alla presidenza dell’Associazione Club Carrera una storica collaboratrice di Vallisi e della Carrera, Sabrina Forni. La vera svolta, però, non è racchiusa nel nome nuovo alla guida dell’Associazione. Il cambiamento più importante riguarda la gestione del circus della Carrera dal punto di vista della sicurezza, una vera e propria patata bollente che è sempre stata nelle mani dell’Associazione, e della quale ora invece si occuperà esclusivamente il Comune, come confermato da Andrea Dall’Olio, consigliere delegato allo Sport.

"È stata formata una commissione a parte, al di sopra dell’associazione Club Carrera, e attraverso questa il Comune gestirà il tema della sicurezza, smarcando l’associazione da questo gravoso impegno, e consentendogli di lavorare solo sugli aspetti tecnici e organizzativi delle gare". La sicurezza, lo si ricorderà dalle numerose interviste rilasciate da Vallisi nell’ultimo decennio, con le nuove leggi ministeriali era diventato un impegno da gestire "nettamente superiore all’impegno di organizzazione della Carrera – diceva Vallisi –, con enormi responsabilità in capo al presidente e alla sua squadra". Ora, invece, al posizionamento delle balle, delle transenne, alle assicurazioni, penserà esclusivamente il comune, al quale spetteranno anche i compiti di coordinamento. "È un traguardo importante – sottolinea a più riprese Dall’Olio –, un traguardo fortemente voluto anche dall’Associazione e dai team, che ora si sentono più tranquilli e penseranno solo alla gara". La prima prova ‘sul campo’ è già vicinissima. Il 12 infatti, tornerà la Carrera dei Piccoli, che dopo un paio di edizioni (molto fortunate) a settembre, riprenderanno a correre nella finestra a loro ritagliata in passato a maggio. Nei prossimi giorni entreranno nel vivo i preparativi di una gara che vedrà al via una novantina di partecipanti.