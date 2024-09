"Casalfiumanese, la raccolta rifiuti non funziona"

Casalfiumanese (Bologna), 4 settembre 2024 – Un sistema dei rifiuti che non funziona. Lo denuncia il consigliere Christian Rodondi, nella segreteria di Forza Italia. "Nonostante la richiesta al sindaco e alla segretaria comunale, i documenti me li sono dovuti trovare da soli, in particolare il piano economico finanziario della raccolta rifiuti e l’appalto tra Comune e Hera". Rodondi punta l’indice sulla partecipazione pubblica a Hera. "Più fattura Hera più il Comune guadagna". E aggiunge la sua interpretazione "ecco perché il Comune è sempre sporco, vista l’impossibilità di introdurre in quelle minuscole aperture l’immondizia, le tessere che vanno e non vanno, per non parlare del fatto che si deve dividere tutto come se fossero tutti dipendenti di una discarica. I cittadini per protestare gettano i rifiuti a fianco dei cassonetti, a parte i piu obbedienti o fedeli che per paura delle multe si sono piegati a questo sistema, additando come incivili chi non fa come loro". Rodondi punta l’indice anche su "un incremento notevolissimo di costi previsto nel 2025 sul 2024, di circa il 33%. Per quale motivo? Il sistema rifiuti non funziona e viene il sospetto che accada appositamente". Infine un altro tema: "Ricordo che a oggi, nonostante la richiesta fatta un mese fa, io e i miei colleghi, Stefania Rovatti, Paola Guiducci e Giuseppe Magaraci, non abbiamo una postazione in Comune: non accetteremo nulla fuori dal municipio".