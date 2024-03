Centri estivi, contributi in arrivo. La Regione stanzia 212mila euro

La Giunta regionale ha approvato il ‘Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi 2024’. Finanziato con le risorse del Fondo sociale europeo, il piano è pensato per sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi estivi gestiti da operatori iscritti all’elenco unico circondariale di durata biennale (2023-2024).

Le risorse stanziate per il Circondario per l’estate 2024 sono pari a 212mila euro (nel 2023 ci si era fermati a 216mila). In questa ottica, il Comune ha approvato l’avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi operanti nei territori del circondario che intendono aderire al ‘Progetto Conciliazione vita-lavoro’ promosso dalla Regione al fine di formare un elenco unico circondariale di valenza biennale per gli anni 2023-2024.

Dal Comune fanno sapere che i soggetti gestori che vorranno presentare nuova candidatura per iscriversi all’elenco unico circondariale dovranno presentare la propria candidatura entro e non oltre il 31 marzo con le modalità descritte nell’avviso pubblico. I soggetti gestori che intendano presentare istanze a rettifica parziale dei progetti presentati nell’anno 2023, nel rispetto dei requisiti previsti dal bando, dovranno comunicarle sempre entro e non oltre il 31 marzo, tramite pec all’indirizzo comune.imola@cert.provincia.bo.it. Eventuali cessazioni del servizio (volontà di non voler partecipare al progetto) da parte dei gestori già facenti parte dell’elenco unico circondariale dovranno essere comunicate entro e non oltre il 31 marzo, tramite pec all’indirizzo comune.imola@cert.provincia.bo.it.

Le risorse stanziate dalla Regione Emilia-Romagna per l’estate 2024 sono destinate alle famiglie con figli dai tre ai tredici anni (nati dal 01.01.2011 al 31.12.2021), prevedono un contributo per la frequenza dei centri estivi pari a un massimo di 300 euro a figlio (nel limite di 100 euro a settimana per tre settimane). L’avviso pubblico per la presentazione delle domande sarà pubblicato, come di consueto, nella seconda metà del mese di aprile.