Alluvione, ecco i soldi dal governo. Previsti 7 interventi nel circondario

Ci sono anche Imola, Mordano e Borgo Tossignano nel pacchetto da oltre 170 interventi (una sessantina i comuni coinvolti per un totale di 11,5 milioni di euro) annunciato ieri dalla Regione per finanziare i lavori necessari a riparare i danni causati dall’alluvione di inizio novembre 2023. Le operazioni saranno finanziate con le risorse assegnate dal Governo in seguito alla dichiarazione dello Stato di emergenza nazionale e dalla successiva approvazione delle opere da parte del Dipartimento nazionale di Protezione civile. A Imola sono finanziati cinque interventi per vari lavori realizzati in emergenza o a seguito (la predisposizione e il posizionamento dei sacchi di sabbia a protezione del quartiere Campanella, il ripristino della carreggiata di via Kennedy e la pulizia del manto stradale, il ripristino della copertura della scuola secondaria Orsini, la rimozione degli accumuli di legna dal lungofiume e dai piloni dei ponti nel tratto urbano del fiume Santerno), per complessivi 94.204 euro.

A Borgo Tossignano è invece finanziato il ripristino del parapetto del ponte comunale di via Rineggio, per 100mila euro.

C’è infine un importante intervento previsto dal Piano che si colloca a scavalco tra due province. Tra Ravenna (Bagnara, Solarolo) e Bologna (Mordano, Imola) interviene l’Ufficio territoriale di Ravenna dell’Agenzia regionale per realizzare il primo stralcio dei lavori di sistemazione delle frane golenali e di consolidamento del rilevato arginale del torrente Santerno (300mila euro). Il piano di interventi è stato predisposto dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. Gli interventi dovranno essere affidati entro 90 giorni e completati nell’arco di 18 mesi. Nel complesso, la programmazione nelle sei province prevede 17 interventi nel bolognese con un investimento di circa 750mila euro; sette nel Modenese con un investimento di quasi 800mila euro; 92 nel Parmense per oltre cinque milioni di euro; 40 nel Piacentino per oltre 3,6 milioni di euro; 11 nel Reggiano con un investimento di più di 380mila euro; sette nel Ravennate, per più di 500mila euro. Infine, sono previsti un intervento da 300mila euro tra la provincia di Ravenna e Bologna e un altro da 200mila euro, tra le province di Modena e Reggio Emilia.