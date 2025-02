Cisl Fp metropolitana, l’imolese Franceschelli resta segretario generale

L’imolese Stefano Franceschelli è stato confermato segretario generale della Cisl Fp (Funzione pubblica) dell’area metropolitana bolognese. Ieri a San Lazzaro di Savena si è svolto infatti il quarto congresso della federazione di categoria del sindacato. Erano presenti, tra gli altri, Fabio Bertoia e Matteo Casetti, segretari regionali Cisl Fp; Marino Mazzini e Anna Morelli, segretari Cisl area metropolitana bolognese. Il consiglio generale ha confermato, all’unanimità, Franceschelli come segretario generale. Con lui in segreteria elette anche Dimase Felicia e Sergio Fabiana.

"È stata una giornata di forte motivazione per la nostra organizzazione – il commento di Franceschelli –. Nel contesto fortemente conflittuale che stiamo vivendo, noi ribadiamo con forza la nostra posizione che prevede la positiva conclusione dei rinnovi contrattuali in tutti i comparti, così come avvenuto per il comparto delle funzioni centrali, a beneficio di tutti i lavoratori".

Detto questo, "rilanciamo inoltre con forza un appello alle istituzioni territoriali per allargare il campo della contrattazione territoriale e renderla più inclusiva e attenta al benessere lavorativo delle persone", ha proseguito il riconfermato segretario generale della Cisl Fp. "Il dibattito della giornata – ha concluso Franceschelli – ha rimarcato inoltre la necessità di fermare il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario e dei servizi pubblici in generale che rappresenta una assoluta urgenza non più tollerabile".