Città pronta per la folla del Wec. Navette fra Autodromo e Centro. Tante iniziative di bar e locali

Il centro storico, reduce da un inverno particolarmente difficile segnato da tante chiusure di locali, cerca lo sprint grazie al fine settimana del Wec in Autodromo. Dopo il riuscito evento di giovedì sera in piazza Matteotti, con alcune centinaia di appassionati a caccia di autografi e selfie con i piloti del Mondiale Endurance, ieri sera degustazioni di prodotti del territorio nell’ex Bar Bacchilega (trasformato per l’occasione in biglietteria dell’evento) e in tante altre attività della zona sotto l’Orologio e non solo. Oggi si prosegue sia in piazza Matteotti che in piazza Gramsci, con gli operatori economici che garantiranno il giusto intrattenimento.

L’amministrazione comunale ha infatti condiviso un percorso con le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato, che ha portato a esaminare una serie di iniziative per avvicinare il pubblico del circuito al centro città. Ed è proprio grazie al contributo di Cna, Confartigianato, Confcommercio Ascom e Confesercenti che sarà messo a disposizione un servizio di navette gratuite (oggi dalle 13 alle 18 e domani dalle 11 alle 17) tra Autodromo e centro storico.

Essendo quella di domani una gara basata su una durata di sei ore (bandiera verde alle 13), i vertici delle associazioni di categoria locali fanno sapere di aver ritenuto interessante "mettere a disposizione un trasporto gratuito per il centro storico per gli spettatori partecipanti al World endurance championship che potranno avere un momento di svago visitando la nostra città e la possibilità di conoscere e fare acquisti nei nostri negozi, prendere un aperitivo o degustare una specialità gastronomica del territorio".

Sempre in centro storico, si potranno anche visitare la mostra Magic, con le foto scattate che Angelo Orsi e Mirco Lazzari hanno scattato ad Ayrton Senna (museo San Domenico); l’esposizione degli scatti di Marco Isola ’ImolAyrton’ (Palazzo Vacchi - via Appia, 37) sempre con protagonista il campione brasiliano; la mostra sulla storia dell’Autodromo in biblioteca comunale; l’esposizione dello scultore Stefano Pierotti, dedicata anche questa a Senna, inaugurata ieri pomeriggio in Sala Annunziata. Inoltre, in piazza Caduti per la Libertà è presente da alcuni giorni in esposizione la riproduzione, in scala reale, di una Ferrari 499P realizzata con prodotti recuperati dai territori alluvionati nell’ambito del progetto Scart di Hera.

"Il Wec si inserisce in un programma già intenso di fine settimana fino alla fine del 2024 – commenta l’assessore al Centro Storico, Pierangelo Raffini –. Tutte le attività del Centro Storico hanno la possibilità di organizzarsi, anche grazie all’opportunità di occupazione gratuita del suolo pubblico per rendersi maggiormente attrattivi. Ci aspettiamo diverse decine di migliaia di persone sui tre giorni anche se già dall’inizio della settimana si sono visti un maggior numero di visitatori".