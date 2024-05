Cittadinanza onoraria a Julian Assange

Venerdì alle 16.30 nella Sala del Consiglio comunale, in Municipio, si terrà un incontro pubblico con John Shipton (foto), padre di Julian Assange (quest’ultimo usa il cognome di sua madre), che culminerà nella consegna da parte dell’amministrazione comunale della cittadinanza onoraria di Imola allo stesso Assange. Il provvedimento è stato assunto con deliberazione del 22 febbraio e approvato all’unanimità dal Consiglio comunale. L’incontro è stato concordato nel corso della conferenza capigruppo del Consiglio comunale dei giorni scorsi e verrà trasmesso in streaming sul canale imola.civicam.it Entrata libera.

Assange è un giornalista di origine australiana, cofondatore dell’organizzazione giornalistica e divulgativa WikiLeaks. Incarcerato nel 2019 nel Regno Unito per una controversa accusa di stupro in Svezia, è stato successivamente accusato dagli stessi Stati Uniti di cospirazione. Oltre alle già discusse ragioni della sua carcerazione, a far discutere sono le modalità di reclusione del giornalista, ritenute da molti gravemente lesive.