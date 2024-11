Commissariato ancora al freddo. Il Siulp: "Servono soluzioni subito"

"Impossibile lavorare in queste condizioni. Chi si occupa della sicurezza dei cittadini è al gelo da settimane". Lo denuncia il sindacato di polizia Siulp, attraverso il segretario provinciale Amedeo Landino e il segretario regionale Giulio Graziano. Il problema persiste da tempo. Una decina di giorni fa sullo stesso tema era intervenuto il Sindacato autonomo di polizia (Sap), con il presidente provinciale, Tonino Guglielmi che parlava di uffici che di giorno arrivano a malapena a 18 gradi. Ma il problema è soprattutto per i poliziotti che alloggiano nell’edificio.

"Sono giorni che l’impianto di riscaldamento è guasto. Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi di riparazione, la caldaia del Commissariato di Polizia di Imola è malfunzionante e i poliziotti sono al freddo – spiegano dal Siulp – . Gli uffici e gli alloggi di servizio sono senza riscaldamento oramai da diversi giorni, causando notevoli disagi al personale a lavoro e a coloro

che alloggiano nella struttura. Purtroppo la fornitura di alcuni termosifoni elettrici non si è rivelata risolutiva poiché non riescono a scaldare gli ambienti e perché generano sovraccarico". Lavorare è molto difficile: "Con l’abbassamento delle temperature, è pressoché impossibile stazionare all’interno degli uffici e degli alloggi, poiché si gela". Proprio gli alloggi, utilizzati da diversi cittadini, sono il problema forse principale: "Ci sono colleghi – spiega il segretario regionale Graziano – che sono venuti a Imola proprio per questa possibilità di avere un alloggio di servizio. Alloggio che purtroppo è impossibile usare".

Il problema va risolto definitivamente, ma è urgente trovare una soluzione che consenta di utilizzare il commissariato: "Il Siulp sollecita con urgenza soluzioni – affermano dal sindacato – e nelle more chiede la collocazione degli agenti e del personale in strutture alternative della zona, fino al completo ripristino dell’impianto di riscaldamento. Tale misura si rende necessaria per garantire condizioni adeguate di lavoro e di riposo al personale del Commissariato già sempre in continua emergenza a causa della carenza organica. Non si potranno certo attendere i tempi biblici delle procedure di appalto ma dovrà essere fatto tutto in somma urgenza per restituire dignità e benessere lavorativo ai Poliziotti di Imola".

