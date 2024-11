Consulta dei ragazzi, attività illustrate al Consiglio

La seduta odierna del Consiglio comunale sarà aperta, alle 17, dall’incontro con i componenti la Consulta delle ragazze e dei ragazzi che illustreranno le attività svolte nel corso del primo anno del loro mandato. La Consulta, che rimane in carica per un biennio, è composta da 24 alunni delle elementari e 24 delle medie, scelti dai rispettivi compagni di scuola sulla base di un "programma elettorale" nel quale hanno presentato proposte, progetti, idee per la scuola e per la comunità.

"Ringrazio i ragazzi, le ragazze, le famiglie, i docenti e le istituzioni scolastiche che hanno vissuto questa bella esperienza di partecipazione e di cittadinanza attiva. La Consulta è un laboratorio di democrazia, una palestra per crescere come cittadini –dichiara il presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani –. Questo incontro con il Consiglio comunale ci consente di condividere idee, proposte ed esperienze che possono diventare un’opportunità di crescita civile per tutta la città".