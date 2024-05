Contest fotografico sull’ambiente lanciato dal Lions Club

Un contest video-fotografico sull’ambiente aperto agli studenti delle scuole secondarie del circondario o che risiedono in uno dei comuni dell’unione. L’idea è venuta al Lions Club Val Santerno, già da tempo promotore di diverse iniziative di approfondimento relative alla divulgazione ed alla salvaguardia ambientale, con il supporto del municipio di Imola. Il tema? ‘Cambiamo il modo - Catturare una ferita all’ambiente oppure ritrarre una soluzione per rimediare e per evitarlo’. Un compito tutt’altro che semplice. Le clip video o i reel dovranno essere inviati via mail (cambiamoilmodo@gmail.com) o tramite la pagina Instagram del club, dove è già possibile consultare il regolamento completo, entro il 20 maggio. Spazio, quindi, a filmati della durata massina di 20 secondi che saranno poi valutati da un’apposita commissione. E il verdetto, che indicherà i cinque migliori componimenti, sfocerà nella premiazione in programma dieci giorni dopo al teatro comunale ‘Ebe Stignani’ di Imola. Un evento incastonato nel corso di una serata dedicata all’ambiente con la partecipazione dello scrittore-attore Roberto Mercadini. Una serata aperta al pubblico previa prenotazione telefonica (348.7838810) oppure andando di persona al negozio Magnificat al civico 16 di via Manin.