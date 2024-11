Crif, nuova partnership. Accordo con FlowPlay

Nuovo matrimonio per Crif. Il colosso specializzato in credit bureau e business information con sede a Bologna ma che ha creato nel territorio il suo campus a Varignana e l’incubatore di startup Boom a Osteria Grande, ha stretto un accordo di collaborazione con FlowPay , fintech fiorentina specializzata in soluzioni di pagamento innovative.

Obiettivo di questa nuova partnership nel panorama dei pagamenti digitali in Italia è quella di "coniugare l’esperienza di Crif nello sviluppo di avanzate soluzioni in ambito open banking con l’agilità e l’innovazione di FlowPay nel settore dei pagamenti, a vantaggio sia delle imprese che dei consumatori", si legge nel comunicato congiunto a seguito dell’accordo stipulato. In particolare, la collaborazione consentirà di far evolvere ulteriormente la piattaforma di Financial Management di Crif, valorizzando la tecnologia all’avanguardia di FlowPay per offrire soluzioni di pagamento più sicure, veloci e user-friendly. "Le piccole e medie imprese avranno così a disposizione strumenti finanziari avanzati che le aiutino a crescere e competere in un mercato sempre più digitalizzato", assicurano Crif e FlowPay, con la nuova partnership benedetta anche dalle dichiarazioni rilasciate da entrambe le realtà italiane. "Siamo molto orgogliosi della fiducia che Crif ha deciso di accordarci, frutto di un costante lavoro di miglioramento e di un rapporto di lunga durata che ci ha visti condividere gli stessi obiettivi", esordisce Federico Masi, fondatore e CEO di FlowPay, che poi aggiunge: "si tratta di una partnership in grado di trasformare la sfida dell’ottimizzazione delle finanze in una grande opportunità". Ugualmente soddisfatta Crif, che si pronuncia attraverso il Personal Solutions & FM Senior Manager Massimo Logatti. "Con questa collaborazione con FlowPay l’obiettivo diventa spostare avanti insieme i confini dell’innovazione nel settore dei pagamenti digitali. Questa partnership ci consente di offrire soluzioni ancora più robuste e affidabili, rispondendo alle crescenti esigenze di digitalizzazione di imprese e consumatori. Con l’expertise e la solidità di FlowPay possiamo rafforzare e completare l’evoluzione dei servizi in ambito open banking, garantendo sempre più valore ai nostri clienti".

Claudio Bolognesi