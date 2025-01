Critiche di Bottiglieri (FdI): "Dalla sindaca solo spot, negli anni tante promesse"

"I buoni propositi espressi dalla sindaca Marchetti altro non sono che la riedizione di vecchi spot già sentiti in questa città da anni, e che non hanno mai avuto seguito e concretizzazione, rimanendo fumo negli occhi dei cittadini". È già polemica di inizio anno a Castel San Pietro, con il consigliere d’opposizione in quota Fratelli d’Italia Giovanni Bottiglieri che riprende l’intervista rilasciata al Carlino dalla sindaca Francesca Marchetti per ‘picconare’ il primo cittadino. "Da quanti anni i cittadini castellani attendono la ciclabile da Castel San Pietro a Toscanella di Dozza e la rotonda fuori dallo svincolo autostradale? Si sono spesi con vane promesse tutti i sindaci predecessori di Marchetti, e il risultato è sotto gli occhi di tutti", esordisce Bottiglieri, convinto dunque che anche questa volta si replichi un copione già visto. La sindaca, che per non incorrere in errori del passato ha sin dai suoi primi giorni di governo della città accuratamente evitato di ‘datare’ le promesse, anche nell’intervista di inizio anno non ha abbandonato il profilo basso, ma ha assicurato l’impegno per la partenza di alcune opere attese in città da moltissimi anni. Come, per esempio, l’ascensore di collegamento tra parcheggio dell’ospedale e centro storico, opera su cui si abbatte (nuovamente e come in passato) la scure di Bottiglieri. "E’ un’opera che verrà a costare centinaia di migliaia di euro. Soldi pubblici, soldi dei cittadini, che andranno a finanziare un progetto che riteniamo essere assolutamente sopravvalutato e non risolutivo per il rilancio del centro storico".

L’ultimo punto su cui si sofferma il consigliere d’opposizione è il nuovo piano urbanistico che per ammissione della sindaca Marchetti "dovrà includere anche un piano-casa, perché la nostra città deve essere attrattiva anche e soprattutto per i giovani". Bottiglieri assicura che "su questo piano-casa saremo vigili, attentissimi, perché a Castel San Pietro ormai da anni è diventato impossibile vivere per una coppia che ha stipendi medio-bassi, ed in particolare proprio per le coppie giovani che non abbiano un aiuto economico da genitori e parenti, e che per ovviare a queste difficoltà ormai da più di un decennio decidono loro malgrado di costruirsi un futuro in città limitrofe alla ‘loro’ Castel San Pietro. Una sconfitta per tutti – afferma in conclusione – , che altro non è che figlia della politica cavalcata da chi ha governato la città".

Claudio Bolognesi