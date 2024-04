Di Paolantonio: "La migliore difesa dell’anno"

A un Mauro Zappi poco sorridente dopo la quinta sconfitta di fila della sua Virtus fa da contraltare un Emanuele Di Paolantonio euforico. "Mi aspettavo una partita nervosa contro un’Andrea Costa che aveva un obiettivo importante – inizia Zappi –. Noi volevamo mettere in campo una nostra buona versione dopo le critiche anche ingiuste, al netto di queste sconfitte nel finale di stagione. Perdere dà molto fastidio, ma ho visto in campo la Virtus che volevo vedere e fino a 5’ dalla fine abbiamo fatto una partita allo stesso livello dell’Andrea Costa, a cui faccio i complimenti per la stagione strepitosa".

Il dato a rimbalzo salta all’occhio nel computo finale: "Non avere Ohenhen ha inciso contro uno come Crespi, così come i 15 offensivi quando l’Andrea Costa faticava in attacco". Quanto alla stagione: "Non guardiamo solo al finale, abbiamo fatto un ritorno con otto vittorie, anche importanti e ci siamo salvati, come voleva la società. Non è riuscito l’ultimo upgrade".

Felice Di Paolantonio. "Abbiamo fatto una delle migliori prove difensive dell’anno, resistendo all’uno contro uno contro una squadra dal grande talento individuale. Abbiamo pagato all’inizio le loro percentuali da tre, ma abbiamo dominato anche nell’ultimo quarto, mosso bene la palla in attacco e dal punto di vista tecnico tattivo abbiamo fatto l’ennesima prova di grande livello. Per di più senza Fazzi e senza Ranuzzi negli ultimi dodici minuti e questo conta. Ci godiamo i playoff e il fatto che l’Andrea Costa abbia fatto rinnamorare una tifoseria".

l. m.