’Miglior vetrina’ per dieci attività

Sono dieci, molte delle quali in centro storico, le attività commerciali che partecipano al concorso ‘Miglior vetrina 2024’ lanciato anche quest’anno dal Comune in occasione del ritorno della Formula 1. Si tratta di Editrice Il Nuovo diario messaggero (via Emilia, 79); MZ Parrucchieri (piazza Gramsci, 10); Jolie (piazza Matteotti 12-13); Tabaccheria Minghetti (via Emilia, 184); Mamigì (via Fanin, 7); ControCorrente (piazza Matteotti, 18); Cartolibreria Marondoli (via Emilia, 90); Laltralinea Parrucchieri (viale Saffi, 1-3); Nuova Landi (viale Saffi, 26/E); Amoor (via Emilia, 253).

Nominata anche la commissione da tre componenti, tutti dipendenti comunali per i quali non è previsto compenso. Il titolare della prima vetrina classificata riceverà invece un premio in denaro di 500 euro, mentre al secondo andranno 300 euro e al terzo 200 euro.

"Il concorso è destinato alle attività commerciali di vicinato – avevano ricordato nelle scorse settimane dal Comune – e ha come obiettivo quello di creare l’occasione affinché i cittadini e gli ospiti in visita trovino una maggiore atmosfera di festa e sia dato il più ampio risalto alla rete distributiva locale".

Potevano partecipare tutte le attività imolesi con vetrina, eccezion fatta per quelle con sede nei centri o gallerie commerciali (esclusa quella del Centro cittadino). La partecipazione al concorso era gratuita.

È ormai il quarto anno che il Comune organizza il premio riservato alle vetrine delle attività commerciali (i Gp dal ritorno della F1 in città nel 2020 a oggi sono cinque, ma saltò l’edizione 2021 del concorso). Nel 2023, nonostante l’annullamento della gara causa alluvione, il concorso lo vinse il negozio di abbigliamento Amoor (via Emilia, 253), davanti alla Cartolibreria Marondoli (via Emilia, 90) e all’Enoteca Mattei (via Manin, 12). Le attività che parteciparono a ‘Imola in vetrina’ nel 2023 furono 16, tre in più dell’anno precedente.