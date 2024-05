Il nuovo album di Lisa Manara:: "Non bisogna ricadere negli abissi"

‘Regina su di me’ è il titolo del nuovo singolo della cantautrice imolese Lisa Manara. Un canto di libertà e rinascita per un’artista che, nella sua carriera, ha condiviso il palco e lo studio di registrazione con alcuni dei nomi più noti del panorama musicale italiano ed internazionale. Dai tour come corista di Gianni Morandi all’opening act di Fabio Concato. Ma anche le collaborazioni con giganti come Tommy Emmanuel, Eric Sardinas e tanti altri. Senza dimenticare l’esperienza tv nel talent ‘The Voice of Italy’ nella squadra guidata da Riccardo Cocciante. Il brano, disponibile in radio e sulle principali piattaforme streaming dallo scorso 12 aprile, è un viaggio intimo attraverso le sfumature della sua evoluzione personale e artistica: "Ho scritto ‘Regina su di me’ per portarmi dietro come una valigia il mio passato e ricordare a me stessa in quali abissi non ricadere (l’anoressia contro la quale l’artista ha combattuto circa un decennio fa, ndr) – spiega la Manara –. La Regina è seduta, accanto a me, spettatrice silenziosa. Una figura maestosa, affascinante, capace di dare l’illusione di una sicurezza, di non essere sola, di essere potente. Ma allo stesso tempo rende dipendente, priva di ogni forza. Plagia e detta regole e abitudini che finiscono per annullare ogni slancio vitale". Con questa nuova fatica in studio, che anticipa l’uscita del suo primo album prevista dopo l’estate e segue i consensi della canzone ‘Lasciami cadere’, l’ugola romagnola intreccia le corde della sua anima svelando i contenuti di un dialogo interiore profondo in grado di esplorare le dinamiche di vulnerabilità e della resilienza. La composizione nasce dalla collaborazione con Youssef Ait Bouazza, la cui idea melodica ha fornito il terreno fertile su cui il testo ha preso forma, e con Federico Squassabia che ha arricchito l’arrangiamento. Un messaggio di fiducia perché, nonostante le battaglie interne, è possibile ritrovare la propria forza e ricomporre i frammenti di sé. "Sto vivendo un momento molto positivo, anche per la mia carriera".

Mattia Grandi