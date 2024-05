L’ultimo saluto a Raffaele: "Non fiori, ma offerte"

Oggi alle 9.30 ci sarà l’ultimo saluto a Raffaele Gulmanelli. Istruttore di apnea all’associazione Imolamare e assistente sociale del servizio dipendenze dell’Ausl, è morto nel pomeriggio del 26 aprile mentre era in acqua all’Isola del Giglio, sua seconda casa. Da questa mattina, fino alle 11, alla camera mortuaria dell’ospedale civile ci sarà il commiato, senza funzione religiosa, dopodiché si proseguirà per l’area crematoria di Faenza. La famiglia del ragazzo, composta dalla sorella Matilde Clelia, dalla madre Loretta e dal padre Giampaolo, chiede che vengano fatte "offerte per il progetto, non fiori", in riferimento a ’Vela d’amare’, una raccola fondi che permetterà di realizzare il sogno che aveva Raffaele, ovvero portare in mare, in barca a vela, le persone meno fortunate. Così che tutti possano provare questa sensazione.

Proprio nel Mar Tirreno, in acqua, dovrebbero essere disperse le ceneri del 36enne, ricordato con affetto e amore dai tanti amici che aveva tra Imola e l’Isola del Giglio, in provincia di Grosseto. Al cordoglio infatti si erano uniti i sindaci e le associazioni subacque di entrambi comuni, segno di quanto Raffaele fosse benvoluto da tutti. "Chiunque era orgoglioso delle sue immersioni", lo hanno ricordato i colleghi. "Una grande perdita", "una tragedia immane", "una notizia che ci ha sconvolto", sono solo alcune delle frasi che nei giorni seguenti alla morte si sono susseguiti tra le nostre colonne e i social. Ma il ricordo di Raffaele non dovrà morire. Per questo la famiglia ha aperto il seguente conto Iban per chi volesse partecipare donando: IT57E03599018990846285069. A seguire l’intera pratica del funerale di oggi è l’Agenzia Funebre Imolese di Santandrea e Scardovi.