Electro System a trazione straniera. Novomatic cede le quote a FairCap

L’azienda Electro System di Imola, leader nel mercato della produzione di hardware e software per l’industria, passa dalla Novomatic Ag Group alla FairCap GmbH. Ieri il trasferimento tra le parti, con il 100% delle quote ora in mano alla società di investimento imprenditoriale di bandiera tedesca, ma con sedi, oltre a Monaco, a Londra e Milano. Obiettivo sviluppare il brand Electro System in maniera sempre più internazionale, uscendo dai confini italiani e allargando ulteriormente il settore che riveste, composto da moduli, schede elettroniche e cablaggi, sia nella produzione che nell’assemblaggio, spaziando dall’automazione all’ambito medico. Un passaggio di consegne, mediato dalla Cavour Corporate Finance, che riguarda anche i circa 50 dipendenti dell’azienda nata negli anni ’70 e con sede nella zona industriale di Imola, in via Nenni.

Niccolò Azzarini di FairCap Italia, assistito nella mediazione della trattativa dallo studio legale Lca, spiega: "Questa acquisizione rappresenta un traguardo molto importante per FairCap, in quanto è il suo primo investimento in Italia. Facendo leva sulle sue ampie capacità e sul suo know-how, siamo convinti che l’azienda possa migliorare il suo posizionamento sul mercato come fornitore leader di schede elettroniche e cavi industriali. Insieme al nostro team operativo riteniamo che Electro System abbia un forte potenziale per crescere ulteriormente in autonomia. La sostenibilità sarà un elemento chiave della strategia a lungo termine di Electro System".

Sponda Novomatic Ag Group, tra i maggiori produttori e operatori internazionali di tecnologie di gioco con sede a Rimini, Andrea Zannini è favorevole a questo passaggio di quote: "FairCap si è dimostrato un partner affidabile e professionale durante l’intero processo di transazione. Siamo convinti che Electro System avrà uno sviluppo favorevole con i suoi nuovi proprietari".

