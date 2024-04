Festa assieme ai piloti del Wec. Emozioni, sorrisi e selfie con Valentino Rossi e compagni

Inizia con un bagno di folla in piazza Matteotti il lungo fine settimana del Mondiale Endurance. I 110 piloti che da oggi a domenica saranno protagonisti lungo i tornanti dell’Autodromo ieri sono arrivati nel cuore del centro storico per uno show di presentazione dell’evento dedicato agli appassionati, prima di spostarsi nella vicina sala Bcc per un inedito briefing lontano dal circuito. "È bellissimo essere qua con tutta questa gente", è il pensiero di Valentino Rossi, che sulla sua Bmw numero 43 punterà al podio che gli è sfuggito nell’ultima gara in Qatar. Alcune centinaia i presenti, con tanti giovanissimi: tutti a caccia di selfie e autografi con gli assi del volante, molti dei quali ex Formula 1. "È emozionante essere a Imola in quest’anno così speciale", ammette l’ex campione del mondo Jenson Button, in riferimento al trentennale della scomparsa di Senna. "L’Italia è la mia seconda casa e spero di fare il meglio possibile qui", è l’auspicio di Mick Schumacher, figlio di quel Michael che di Ayrton è stato l’erede. E poi ci sono i ferraristi, acclamatissimi dal pubblico, reduci dal trionfo di Le Mans del 2023. "A Imola i tifosi rendono tutto più bello – spiega Antonio Giovinazzi –. Cercheremo di fare il massimo dopo un’annata splendida".

Da oggi si fa sul serio. Si parte con un’intera giornata di prove libere, mentre domani sarà la volta delle qualifiche per Lmgt3 e Hypercar e della gara-1 per Porsche Carrera Cup Germany e Lamborghini Super Trofeo Europe. Domenica, dopo le altre gare di queste due categorie, alle 13 scatta la ‘6 Ore’ che si concluderà appunto alle 19, quando la pista verrà aperta al pubblico per l’invasione in stile F1.

A darsi battaglia saranno 14 costruttori di cui nove tra le hypercar. In quest’ultima classe, tre le case italiane: Ferrari, Lamborghini e Isotta Fraschini, con le prime due presenti anche nelle Gt3. Nove le auto italiane nelle due classi: le due Ferrari 499P di Ferrari AF Corse, la 499P del Cavallino Rampante di AF Corse, la Isotta Fraschini Tipo 6-C del team milanese e la Lamborghini SC63 di Lamborghini Iron Lynx in Hypercar e le due Ferrari 296 LMGT3 di Vista AF Corse e le due Lamborghini Huracan LMGT3 Evo 2 di Iron Lynx e Iron Dames. Sono invece 13 gli italiani che scenderanno in pista, secondi solo ai francesi, 18. Sulla Ferrari 499P numero 50 ci sarà Antonio Fuoco, mentre sulla gemella numero 51 il già citato Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi. Due italiani anche sulla Lamborghini SC63 con Mirko Bortolotti ed Edoardo Mortara a condividere il volante. In classe Lmgt3, Daniel Mancinelli sarà sulla Aston Martin Vantage del team americano Heart of Racing Team. Vettura americana e team tedesco, invece, per il comasco Giorgio Roda su Ford Mustang LMGT3 di Proton competition.

Grande attesa per vedere all’opera Rossi sulla Bmw M4 Lmgt3 del Team Wrt. Sulle due Ferrari 296 Lmgt3 Francesco Castellacci e Davide Rigon si alterneranno al volante della numero 54, mentre Alessio Rovera si calerà nella 55. A completare la pattuglia tricolore Claudio Schiavoni e Matteo Cressoni al via con la Lamborghini Huracan Lmgt3 Evo 2 di Iron Lynx. Biglietti in vendita su Ticketone e, in centro, all’ex bar Bacchilega.