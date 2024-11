Festa Coldiretti tra agricoltori e prodotti tipici

Grande successo per la tradizionale Giornata del Ringraziamento di Coldiretti. Tanta gente in piazza Matteotti per un evento a misura di famiglie. Prima la messa e la benedizione delle macchine agricole di domenica e lunedì, poi via libera a mostre, aperitivi, degustazioni di prodotti tipici e laboratori didattici a cura della Fattoria Romagnola con i ragazzi dell’associazione Officina Sant’Ermanno. Tanta musica, street food agricolo con caldarroste e i banchi del mercato di Campagna Amica con vendita e assaggi dei migliori prodotti locali. "Un’occasione per riunirsi con fiducia all’insegna dei valori comunitari che ci uniscono in un momento particolarmente difficile per la nostra terra", ha detto il sindaco Panieri. "Una ricorrenza rilevante per il settore agricolo", ha spiegato l’assessore Pierangelo Raffini.

Mattia Grandi