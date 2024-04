Festa dei Fiori a Castel del Rio: oggi il centro si anima di colori e banchi

Atmosfere di primavera, nonostante le bizze del meteo, a Castel del Rio con la Festa dei Fiori. Oggi, in abbinamento alle celebrazioni per la Liberazione con la deposizione delle corone di alloro presso il monumento ai Caduti della Folgore, Nembo e San Marco e a quello intitolato alla Resistenza, il centro storico alidosiano si trasformerà in un grande giardino a cielo aperto a misura di famiglie. Già, perché il colpo d’occhio dell’isola pedonale estesa da Palazzo Alidosi a Piazza della Repubblica, grazie alla chiusura al traffico veicolare di un tratto della provinciale Montanara, si arricchirà di colori vivaci e della magia del mercato floreale. Una meravigliosa passeggiata tra i banchi degli espositori per scoprire e acquistare direttamente dai produttori le più belle varietà di piante e boccioli. Non solo. Spazio ai laboratori artistici a tema per stuzzicare la fantasia dei bambini che potranno divertirsi con la creazione di speciali manufatti e la partecipazione a giochi educativi dedicati alla natura. Senza dimenticare la buona gastronomia nei ristoranti locali e negli affascinanti food truck che faranno tappa nel cuore dell’abitato dell’alta vallata del Santerno: "Un format ormai consolidato che apre la stagione delle sagre e delle feste alle nostre latitudini – spiega il presidente della Proloco Alidosiana, Paolo Franceschi –. Le adesioni degli espositori hanno già superato i numeri dello scorso anno". Il primo tassello di una programmazione eventi estiva 2024 che ha confermato in blocco gli appuntamenti entrati da tempo nel cuore di residenti e visitatori. Dalle Feste Rinascimentali, che il 22 e 23 giugno taglieranno il traguardo dell’edizione numero 40, alla Festa della Musica. Per non parlare della celebre Sagra del Porcino di agosto, nei fine settimana del 17-18 e 24-25, e quella del Tartufo a settembre. Un’ascesa che toccherà il suo apice, come sempre, con la Sagra del Marrone in calendario il 13, 20 e 27 ottobre e il 3 novembre per intercettare il clima autunnale e il massimo della produzione del ricercato prodotto Igp. Nel mezzo altre iniziative gettonatissime come il concorso CantaRio, le Giornate del Fumetto in onore del grande Magnus e il maxi raduno di collezionisti di oggettistica bellica Militaria: "Scaldiamo i motori per farci trovare pronti come ogni anno – conclude Franceschi –. Il nostro fiore all’occhiello sarà, ancora una volta, la gestione dell’area feste con quello stand gastronomico coperto sotto il quale troveranno posto a sedere centinaia di persone pronte a gustare i deliziosi manicaretti".

Mattia Grandi