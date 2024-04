Festa del dono e del baratto, ci siamo: costruire rapporti risparmiando

Domani torna la Festa del Dono e del Baratto a Castel San Pietro. Un appuntamento sentito da tutta la comunità, fatto con l’obiettivo di "ridare nuova vita alle cose, costruendo relazioni". Dalle 10.30 alle 17.30 nel cortile dell’ex asilo nido di piazza Galilei, a ingresso libero, ecco l’evento. Ai bambini sarà riservato uno spazio speciale. Si tratta di uno degli eventi più attesi di Very Slow Outdoor Tours, la manifestazione che in questo weekend animerà il centro storico della città slow con food, escursioni, fiere e mostre, convegni, musica. "Sarà un momento di aggregazione e di scambio tra adulti e bambini, per promuovere la cultura del riutilizzo e del riciclo – spiegano gli organizzatori Maddalena e Silvano dell’associazione Vivo Sostenibile Aps –, un’occasione per socializzare, conoscersi e scambiarsi, oltre agli oggetti, idee, buon umore e sorrisi. Per scambiarci tutto questo, non abbiamo bisogno di soldi. Alla Festa del Dono e del Baratto rinasce la gioia di parlare tra di noi, di scoprire i “punti in comune” che abbiamo, di trovare un oggetto o un vestito o un gioco per nostro figlio e di pagarlo con un “grazie”. Si riscopre la gioia di donare ciò che non ci serve più, ma che sarà ancora utile a un’altra persona. Grazie a ciò, si impara a ridare nuova vita alle cose, costruendo relazioni". Per partecipare è sufficiente portare qualche oggetto in buono stato da scambiare: giochi, libri, abbigliamento. Ogni persona può portare al massimo 10 pezzi da affidare ai tavoli per il baratto. Tutti gli oggetti non scambiati, a fine giornata, saranno donati ad associazioni e onlus del territorio.