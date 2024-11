Fontanelice, inaugurato il nuovo centro di preparazione pasti

È stato inaugurato qualche giorno fa, alla presenza del sindaco Gabriele Meluzzi, della dirigente scolastica Adele D’Angelo e di una rappresentanza della cooperativa Gemos che gestisce il servizio mensa, il nuovo centro di preparazione dei pasti all’interno della scuola infanzia ‘Ravaglia Vicchi’.

Un investimento che si aggira attorno ai 73mila euro più iva per migliorare le strutture, parametrare l’impiantistica, puntare sulla sicurezza e raddoppiare le pietanze destinate agli alunni di tutte le scuole del paese.

Da lunedì 25 novembre, infatti, gli studenti fontanesi potranno gustare i pasti caldi preparati dalla storica cuoca Barbara Mazzolani: "Un nuovo intervento che si somma ai tanti progetti sviluppati in questi anni per il comparto scolastico – ha detto il primo cittadino Meluzzi durante la cerimonia -. Una piccola, grande, rivoluzione e un bellissimo risultato per la nostra comunità".