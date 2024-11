Fonte Fegatella nel degrado. FdI porta il caso in Consiglio

"Stanziare immediatamente fondi comunali per la messa in sicurezza e il restauro della Fonte Fegatella". La richiesta arriva dal consigliere comunale in quota FdI Lorenzo Brogi, che attraverso un’interpellanza porterà, finalmente si potrebbe dire, il tema anche nell’aula consiliare. Da più di un lustro a questa parte gli appelli erano sempre stati lanciati dal comitato ’Amici della Fonte Fegatella’ guidato dal portavoce Giovanni Bellosi, che più volte aveva posto l’accento sullo stato dello storico monumento castellano, ricordando anche le duemila firme raccolte in una petizione (ormai lontana 7 anni) che mirava a sollecitare il Comune a realizzare un progetto di restauro della Fonte. Appelli puntualmente rimasti inascoltati, con promesse e posticipi che hanno portato negli anni la Fonte a uno stato di degrado ormai sotto gli occhi di tutti. Ed è da qui che parte il consigliere Brogi, ricordando "l’ultima ristrutturazione, lontana oltre vent’anni (era il 2001, Prantoni il sindaco; ndr), e poi il buio: nessun intervento è più stato fatto, se non quello dei volontari per tenere la Fonte per quanto possibile pulita". E così se ora "il simbolo di una tradizione che ha attraversato generazioni versa in uno stato di abbandono che non si può tollerare ", il problema, rimarca Brogi, è anche legato "alla sicurezza della struttura, visto che sovente si assiste al cedimento e alla caduta di pezzi di marmo".

A commento dell’interpellanza, Brogi punta il dito contro "la sinistra castellana, che negli anni ha avuto responsabilità di governo e che, nonostante le promesse, non ha saputo o voluto intervenire. Ci è stato detto più volte che la ristrutturazione della fonte sarebbe stata una priorità, ma i fatti raccontano una storia diversa: fondi non stanziati, progetti fermi, e un progressivo peggioramento delle condizioni della struttura". Da qui la proposta di "stanziare immediatamente fondi per un luogo che non è solo fisico, ma è un pezzo della nostra identità", e la domanda che conclude l’interpellanza. "Chiediamo al sindaco di sapere perché la Fonte si trova in queste condizioni e se si prevedono interventi in tempi brevi, come noi e soprattutto i castellani chiedono a gran voce da anni". Claudio Bolognesi