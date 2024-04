Gasparri ci prova. Il consigliere si candida e sfida Tassinari: "Dedizione totale"

Con l’ufficialità di Maurizio Gasparri come candidato sindaco della lista civica ‘Mordano-Bubano, Gente in Comune’, che sfiderà alle urne l’8 e 9 giugno il primo cittadino in carica Nicola Tassinari, si è completato il mosaico della prossima contesa politica in area circondariale. Sessantadue anni, imprenditore alla guida di una storica azienda agricola del territorio, è stato consigliere comunale di opposizione negli ultimi due mandati: "Si tratta di una persona che interpreta pienamente i valori a cui si ispira il progetto amministrativo che metteremo in campo: famiglia, lavoro, solidarietà – fanno sapere dai vertici del sodalizio civico ‘Mordano-Bubano, Gente in Comune’ osservato con interesse anche dal centrodestra –. Impegnato nel tessuto associazionistico sportivo e nelle attività di volontariato mordanesi, conosce il territorio e la nostra comunità. Siamo convinti delle sue capacità caratterizzate da una personalità ideale per svolgere nel migliore dei modi il ruolo di sindaco". E ancora: "Quella di Mordano è una realtà dove il contatto umano e la collaborazione tra le persone sono ancora forti – aggiungono –. La candidatura di Gasparri è un segno di continuità con il gruppo consigliare uscente". Idee chiare: "Il nostro slogan è ‘Fare Insieme, Fare per Tutti’ perché tutti i candidati, Gasparri in primis, sono persone che nella vita conoscono il valore dell’operatività – concludono gli esponenti del gruppo ‘Mordano-Bubano, Gente in Comune’ –. Un valore che mettiamo a disposizione di tutti con grande spirito di servizio e senso civico". Da consigliere a candidato sindaco, si alza l’asticella dell’impegno civico per Gasparri: "Sono lusingato della fiducia che il gruppo ha riposto nella mia persona – le prime parole nella nuova veste politica –. Il decennio tra i banchi del consiglio comunale mi ha permesso di comprendere ancora più a fondo i bisogni e le necessità dei cittadini. Valori che vanno ben oltre qualsiasi credo politico. La mia dedizione sarà totale". Non solo. "Abbiamo il privilegio di vivere in una zona laboriosa dove la gente sente forte la vocazione all’attivismo – analizza Gasparri –. Le cose da migliorare? Mi piacerebbe un’amministrazione più vicina e attenta ai reali bisogni della comunità e un sistema di welfare capace di rispondere con tempismo alle sollecitazioni. Tutto è migliorabile".