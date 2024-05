Trasporto, lunedì lo sciopero

Le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali di base hanno comunicato l’adesione ai rispettivi scioperi nazionali di 24 ore degli autoferrotranvieri/settore trasporto pubblico locale proclamati dalle Federazioni nazionali dei sindacati Usb lavoro privato, Sgb, Cobas lavoro Privato, Adl Cobas, Cub trasporti per lunedì. Lo sciopero si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle 8.20 al mattino e fino alle 19.20 alla sera.