Gli Alpini in visita alla Coccinella Con gli ospiti musica e sorrisi

Gli ospiti anziani della Casa protetta comunale Coccinella in festa con gli Alpini di Castel San Pietro. Lunedì scorso infatti il gruppo ha fatto visita nella struttura. "Tra divertimento e allegria, la festa è stata impreziosita dall’esibizione dei musicisti che hanno riscaldato e rallegrato l’atmosfera con musica e canzoni – racconta Andrea Pittelli, responsabile delle attività educative e di animazione della Coop. Elleuno –. La generosità degli Alpini è proseguita con le importanti testimonianze date da alcuni membri che, oltre a descrivere in cosa consiste far parte di questo gruppo, hanno raccontato preziose esperienze passate, di eventi anche dolorosi, vissute in prima persona, ma che purtroppo continuano a essere ancora attuali. Ci hanno portato a riflettere e a ricordare cosa voglia dire aiutare gli altri, nonché a sperare e credere che agli odierni conflitti e problemi odierni vengano trovate concrete soluzioni. Infine, dopo aver gustato la bella e saporitissima torta offerta sempre dagli Alpini, tutti noi partecipanti abbiamo ringraziato di cuore loro e i musicisti con un bell’applauso, invitandoli a ritornare presto".