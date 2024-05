Gasparri si presenta: "Abbiamo a cuore il paese. Valorizzeremo il territorio"

di Mattia Grandi

Tempo di ufficialità anche per i nomi dei candidati consiglieri della lista civica ‘Mordano-Bubano, Gente in Comune’. Un gruppo di 12 persone, a sostegno della candidatura a sindaco di Maurizio Gasparri che nella tornata elettorale dell’8 e 9 giugno contenderà la fascia tricolore all’attuale primo cittadino Nicola Tassinari, assemblato puntando forte sul senso di appartenenza al territorio: "Competenze e professionalità della zona conosciute e apprezzate da tutti – spiega lo stesso Gasparri, 62enne imprenditore agricolo già in consiglio comunale negli ultimi due mandati sul fronte dell’opposizione targata ‘Patto Civico-Gente in Comune’ –. Tutte persone che hanno a cuore il paese. Un valore assoluto che ha alimentato la decisione di impegnarsi in prima linea per il bene della comunità. Ci sono tutti gli ingredienti giusti per elaborare una proposta amministrativa attenta alle esigenze della gente e sensibile alla valorizzazione dell’area di riferimento".

Otto uomini e quattro donne, nel dettaglio: Davide Albertazzi (34 anni, imprenditore agricolo), Mattia Costa (34 anni, barista), Stefano Cremonini (57 anni, direttore tecnico), Giovanni Dall’Olio (62 anni, imprenditore agricolo), Franco Folli (65 anni, imprenditore agricolo), Simone Grandi (46 anni, lavoratore autonomo), Donatella Marchetti (61 anni, dipendente), Sara Piovaccari (37 anni, infermiera), Stefano Ravaglia (60 anni, imprenditore agricolo), Tiziana Sabbatucci (57 anni, infermiera), Sabrina Tassinari (54 anni, casalinga) e Antonio Tedaldi (63 anni, autotrasportatore).

Dall’analisi dello schieramento è evidente la soluzione di continuità con le quote politiche già presenti in passato tra i banchi della minoranza nel consiglio comunale mordanese. Una realtà seguita con interesse anche dagli esponenti locali del centrodestra. Oltre a Gasparri, infatti, sono di nuovo in campo i vari Ravaglia, Grandi e Albertazzi. "Famiglia, lavoro e solidarietà – continua il candidato sindaco –. E’ questo l’asse portante attorno al quale abbiamo costruito il programma elettorale. Massima attenzione al comparto della sanità, al welfare, al tessuto associazionistico ed al volontariato locale". Non solo. "Altri concetti a noi cari sono la tradizione, l’azione e il futuro – conclude Gasparri –. Il nostro è un territorio vivace, laborioso ed accogliente. Abbiamo il dovere di salvaguardare queste peculiarità con interventi mirati per lasciare in dote ai nostri giovani un’area bella da vivere. Questi argomenti hanno unito il gruppo che lavora con forza, grande energia propositiva e perfetta sintonia".