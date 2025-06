Giro d’Italia donne col gran finale. Arrivo in ’volata’ dentro al circuito

L’Autodromo ha fatto da cornice, nei giorni scorsi, alla presentazione ufficiale delle quattro maglie del Giro d’Italia donne. La corsa a tappe, in programma dal 6 al 13 luglio, vedrà le atlete percorrere 916,6 km attraverso l’Italia, in un tracciato che unisce sport, territorio e promozione del Made in Italy. L’Enzo e Dino Ferrari ospiterà il gran finale, proprio il giorno successivo al concerto di Max Pezzali. La tappa del 13 luglio, l’ottava e appunto conclusiva, è la Forlì-Imola: 138 km che vedranno le cicliste impegnate circuito del campionato del mondo di ciclismo del 2020 da percorrere quattro volte con l’impegnativa salita di Cima Gallisterna e la salita di Mazzolano e l’arrivo finale dentro il circuito.

"Il Giro d’Italia Women è molto più di una corsa a tappe: è il simbolo di un movimento che cresce e che rappresenta il futuro dello sport – ha dichiarato Giusy Virelli, direttrice del Giro –. Il nostro obiettivo è offrire alle atlete il palcoscenico che meritano, oltre a promuovere il meglio del nostro Paese. Siamo pronti a vivere otto giorni straordinari, dal cuore della Lombardia fino al traguardo finale di Imola con un parco partecipanti di altissimo livello".

A sottolineare l’importanza dell’evento anche Matteo Mursia di RCS Sports & Events: "Il Giro d’Italia Women rappresenta una delle manifestazioni sportive più rilevanti nel panorama internazionale, e poter contare sul supporto di partner così prestigiosi è per noi motivo di grande orgoglio. L’arrivo all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, un luogo iconico dello sport mondiale, sarà la degna conclusione di un percorso entusiasmante, che celebra il talento delle atlete e l’eccellenza del Made in Italy".