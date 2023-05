Gli anziani ospiti all’asilo Decorazioni e canzoni per una ‘giornata dolce’

Anche i nonni ritornano a scuola. L’Asp di Medicina ha organizzato una giornata diversa e piena di tenerezza per una delegazione di ospiti della Casa Residenza Anziani di Medicina, che si è recata a trovare i bambini della Scuola dell’Infanzia ss. Angeli Custodi a Ganzanigo.

Grazie alla collaborazione con l’associazione medicinese il Germoglio, che lavora con Asp e ha messo a disposizione un mezzo attrezzato per i disabili, gli anziani sono stati trasportati in tutta sicurezza e hanno potuto passare una giornata divertente in compagnia di 30 bambini tra i tre e i sei anni che, con le loro educatrici hanno accolto i ‘nonni’ nel loro bellissimo giardino. Dopo tanti sorrisi, presentazioni affettuose e le corse dei piccoli, hanno decorato insieme un coloratissimo Albero della Vita con le impronte delle loro manine accanto a quelle degli anziani. Ne è uscito un cartellone, unico e irripetibile, che ora fa bella mostra di sé nel salone principale della struttura di via Biagi. A conclusione della giornata, un anziano residente ha salutato i bambini, dedicando loro una canzoncina dell’Antoniano.

Per dare la possibilità anche a tutti gli altri anziani rimasti in Cra di godere della gioiosa presenza dei bimbi, l’amministrazione comunale si è impegnata a garantire il trasporto scolastico affinché a giugno siano i piccoli a recarsi in visita nella struttura. Sarà bello e importante dare un seguito a questa amicizia lunga ‘tutta una vita’, segno anche di una ritrovata ‘normalità’ nella vita degli ospiti delle strutture residenziali per anziani.

"Queste sono iniziative che scaldano il cuore perché contribuiscono a costruire un ponte di affetto e gioia tra le generazioni – dice la vicesindaco Dilva Fava – Ringrazio Sonia e Loredana, animatrice e responsabile della nostra struttura residenziale per anziani, e le educatrici della scuola dell’infanzia ss. Angeli Custodi di Ganzanigo per la costante e amorevole cura dei nostri anziani e delle nostre bambine e dei nostri bambini".

z. p.