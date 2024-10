"Gli automobilisti devono moderarsi"

"Certo, su alcune strade sarebbe opportuno un lavoro di manutenzione, ma credo sia inutile cercare costantemente un capro espiatorio contro l’amministrazione comunale." Questo è il pensiero di Fabrizio Zaccherini in tema di sicurezza stradale: "Si punta un po’ troppo il dito contro, quando credo che in generale si stia facendo il possibile." Secondo Fabrizio, quindi, il problema dei recenti incidenti non risiede solo nelle condizioni delle strade, ma anche nel comportamento degli automobilisti. "Credo che le persone dovrebbero moderarsi di più – conclude –. In certe situazioni, o vanno troppo veloci o troppo piano. Serve più attenzione da parte dei singoli".