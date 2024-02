Il matrimonio riparatore e la pratica del delitto d’onore

Sembra assurdo, ma in Italia il matrimonio riparatore è rimasto valido fino al 1981. Il codice Rocco prevedeva l’estinzione della pena per la violenza sessuale, se seguita da nozze. Questa pratica esiste ancora in venti Paesi, dove gli stupratori possono evitare la pena sposando la vittima. Importante ricordare Franca Viola, violentata ad Alcamo nel 1965, diventata simbolo dell’emancipazione femminile in Italia, del riscatto delle donne dall’ingiustizia, poiché per prima ha rifiutato il matrimonio riparatore e ha preso in mano la sua vita.

Esisteva anche il delitto d’onore, legato a delitti penali contro la reputazione di una persona in società, come la diffamazione o l’ingiuria. L’idea di giustizia legata al delitto d’onore prevedeva soluzioni alternative rispetto a quelle giuridiche. Questo poteva consistere anche nell’uccisione della persona adultera, dell’amante o di entrambi: in Italia era sanzionato con pene differenti a seconda del movente del delitto.