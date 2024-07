"Il piano per le liste d’attesa sia discusso in Consiglio"

"La commissione Sanità del Comune dorme, si riunisca al più presto per esaminare il piano per l’abbattimento dei tempi d’attesa annunciato dall’Ausl". Così Daniele Marchetti, consigliere comunale della Lega nonché vicepresidente della commissione Sanità della Regione. Nei giorni scorsi, l’Ausl ha annunciato infatti il proprio piano, che metterà a disposizione circa un milione di euro ("Somma derivante dall’ultima finanziaria del Governo nazionale", rivendica Marchetti) per assicurare di 42mila prestazioni in più tra visite ed esami e mettere fine al fenomeno delle agende chiuse grazie alle cosiddette pre-liste ("Sistema richiesto dalla Lega a livello regionale da ormai tre anni").

E così Marchetti incalza la maggioranza. "Vorremmo confrontarci in una sede istituzionale – auspica il leghista –. Sarebbe interessante comprendere quante prestazioni saranno gestite dal pubblico e quante dal privato accreditato, ad esempio. Inoltre, vorremmo avere qualche delucidazione sulle modalità previste nel caso in cui le pre-liste non fossero sufficienti a risolvere i problemi. Attenderemo fiduciosi".

Tutti altri toni da parte del sindaco Marco Panieri, che in Giunta ha tenuto per sé la delega alla Sanità. "Nonostante la fase complicata che sta attraversando la sanità pubblica, continuiamo a impegnarci e a investire sul diritto alla salute delle persone e su una sanità pubblica, gratuita e universale", le parole del primo cittadino.

Attraverso il piano redatto dalla direzione generale dell’Ausl, quest’anno nel circondario aumenteranno del 18% le visite e del 14% gli esami specialistici proprio attraverso lo stanziamento del milione di euro (un trentesimo di quello a disposizione per tutta l’Emilia-Romagna) di cui si parlava all’inizio.

"Non posso che essere grato all’Ausl e alla Regione, per cui ringrazio in particolare il direttore generale dell’Ausl Andrea Rossi e a tutti gli altri dirigenti, per le risorse messe in campo e per la professionalità dimostrata nel definire strategie e priorità – conclude il sindaco Panieri –, ricordando come non servano solo investimenti straordinari legati al Pnrr (che nella nostra Ausl ammontano ad oltre 13 milioni di euro), ma anche strutturali per garantire il personale necessario e un funzionamento in linea con le esigenze".