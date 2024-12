Il prefetto Ricci in Comune. Colloquio con Panieri sui temi del territorio

Tappa a Imola, ieri pomeriggio, per il nuovo prefetto di Bologna, Enrico Ricci. A seguito del suo recente insediamento, Ricci ha avuto un incontro conoscitivo in Comune con il sindaco Marco Panieri. "Durante il colloquio sono stati condivisi i principali temi e dossier di interesse per il territorio – fanno sapere dal Municipio –, con un focus sul presidio e sulla sicurezza, valorizzando la sinergia che da sempre caratterizza la collaborazione tra il Comune di Imola e la Prefettura. Particolare attenzione è stata rivolta alla prossimità e alla gestione dei grandi eventi che si svolgono in città, in Autodromo e non solo".

L’incontro è stato anche l’occasione per uno scambio di saluti con i vertici delle forze dell’ordine della città e del circondario.