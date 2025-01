Il Progetto ‘Gps’ entra nel vivo. L’educatore Piani allo Scarabelli

Continua il progetto ‘Gps - Giovani, processi, scelte - Mappe per una comunità educante che si mette alla prova’, selezionato e finanziato dalla Fondazione ‘Con i bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e di cui è capofila la cooperativa sociale Officina immaginata di Imola.

Mercoledì 22 gennaio alle 18 incontro dal titolo ‘Dentro fuori - Tra extrascuola ed educativa scolastica’, all’istituto agrario Giuseppe Scarabelli, con Simone Piani, educatore e pedagogista della cooperativa Terremondo di Torino. Laureato in Scienze dell’educazione, dal 2012 Piani collabora con il circolo arci Hakuna Matata di Bruino (Torino) di cui attualmente è presidente. Dal 2014 gestisce un gruppo di teatro per bambini e da ottobre 2016 collabora con Terremondo e Asai-associazione di animazione Interculturale nel campo dei servizi di accoglienza per stranieri, dell’educativa scolastica e del teatro comunitario.