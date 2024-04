Il Re e le foto da scoprire alla domenica

Prosegue la rassegna ‘Domenica a palazzo’: quattro incontri per conoscere storie, curiosità e personaggi di questo palazzo abitato ininterrottamente per oltre cinque secoli dalla famiglia dei conti Tozzoni. Oggi pomeriggio, alle 17, Cinzia Frisoni, collaboratrice dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, racconterà di ‘Quando a palazzo fotografava il Re’. Nell’archivio della famiglia Tozzoni sono conservate molte immagini scattate proprio da Vittorio Emanuele III di Savoia, appassionato di fotografia come l’amico Francesco Giuseppe Tozzoni. Ingresso gratuito senza prenotazione fino a esaurimento dei posti.