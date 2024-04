Il salvataggio di una famiglia di ebrei durante la Seconda guerra mondiale

È stato un tuffo nel passato, quasi vivendo in prima persona gli avvenimenti raccontati da Vittoria Palmonari, come paure e ansie vissute dalla famiglia Bizzi nel 1944, quello che abbiamo vissuto quando la figlia di Bianca ha raccontato del salvataggio di sei Ebrei compiuto dalla sua famiglia durante la guerra. Tantissimi erano gli interrogativi su come si stava durante la Seconda Guerra Mondiale quando i Nazisti occuparono la casa di via Mentana, mentre la famiglia Bizzi ospitava al piano inferiore la famiglia di ebrei. Vittoria ci ha riferito che dopo la fine della guerra in casa sua non si sentì più parlare molto dell’accaduto, e l’unica persona a cui si potevano chiedere informazioni era la zia Laura. La famiglia di ebrei fu ospitata al piano di sotto, perchè nella casa alloggiavano i nazisti. Vittoria ci ha detto che in qualche occasione i tedeschi stavano per scoprire tutto, ma quando vollero scendere in cantina per controllare, nonna Nerina si mise davanti alla porta e disse: "‘No, non scendete, altrimenti i bambini si prenderanno paura". E non scesero.

Nian Prosperi, Mattia Macerati, Houssam Lourhzali, Michele Tosarelli, Andrea Filippone