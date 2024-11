‘Il Sorriso’ fa squadra con il calcio: "Insieme contro il gioco d’azzardo"

A Fontanelice è pronta una bella iniziativa per contrastare il gioco d’azzardo patologico. Un impegno che, a livello circondariale, tutte le amministrazioni portano avanti da tempo tra varie attività, eventi ed incontri di approfondimento. Una criticità che annovera numeri ancora significativi anche alle latitudini locali. Appuntamento domenica 1° dicembre, a partire dalle 14 al campo di calcio del paese, per un pomeriggio di sport davvero speciale scandito dallo slogan ‘Insieme contro il gioco d’azzardo patologico’.

"Un progetto inserito nell’ambito delle attività promosse e finanziate dal Nuovo Circondario Imolese – spiega l’assessora fontanese Rita Falossi con delega a sanità e servizi sociali –. L’idea è stata quella di abbinare, all’interno dello stesso format, sport e programmi di recupero. Da una parte c’è l’Asd Fontanelice, squadra di calcio di Prima Categoria dell’abitato, dall’altra la comunità terapeutica residenziale per il recupero di soggetti affetti da patologie di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcol ‘Il Sorriso’ con sede in paese".

Così il prossimo match di campionato tra Fontanelice e Placci Bubano, con il benestare della federazione di competenza, si trasformerà in una grande vetrina per dire no al gioco d’azzardo patologico: "Prima una partitella di calcio a 5 tra due squadre composte da amministratori e ospiti de ‘Il Sorriso’ – continua la Falossi –. Poi, un momento di riflessione per approfondire il progetto insieme alle autorità ed ai rappresentanti del Sert di Imola. Prevista la distribuzione di gadget, magliette e materiale informativo sull’argomento".

Ma non è tutto: "Il fischio d’inizio dell’incontro di campionato tra Fontanelice e Placci Bubano sarà preceduto dall’ingresso in campo dei giocatori con indosso le speciali t-shirt con la scritta ‘Io gioco pulito’ – conclude l’amministratrice che è anche educatrice de ‘Il Sorriso’ –. Il potere divulgativo dello sport, comparto tutt’altro che indenne dagli effetti del gioco d’azzardo, è davvero importante verso le grandi platee per rinnovare l’attenzione e la campagna di sensibilizzazione sul tema. Il nostro centro di recupero ospita anche persone alle prese con i disturbi legati al gioco d’azzardo patologico o chi, uscito dal tunnel di questa dipendenza, ha virato verso altre".