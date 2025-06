Grosso incendio alla Recter a Imola: colonna di fumo visibile dall’A14

Imola, 15 giugno 2025 – Un’alta colonna di fumo nero, visibile dall’autostrada e fino a San Lazzaro, si è alzata all’altezza di Imola. Erano circa le 18. Un grosso incendio infatti si è sviluppato presso la ditta Recter Srl, in zona industriale, vicino a via Lasie.

Sul posto i vigili del fuoco, le Forze dell'Ordine, la Protezione Civile, le autorità competenti, oltre ai dipendenti dell'azienda stessa.

La Recter è un'azienda che si occupa del recupero di rifiuti speciali non pericolosi con l’obiettivo di dare loro una “nuova vita” attraverso un successivo riutilizzo, consentendo di minimizzare lo sfruttamento di risorse naturali e le quantità di rifiuti da smaltire. L'impianto principale, il Recter 1, è quello di via Laguna. Ma ci sono almeno altri 5 impianti specializzati tra Imola, Castel San Pietro e Faenza.

Tempestivamente, il sindaco Marco Panieri ha diffuso una nota in cui si legge anche che: "Al momento, da quanto ci è stato comunicato, non sono coinvolte persone. Si raccomanda di non avvicinarsi per agevolare i mezzi di soccorso. Seguiranno aggiornamenti”.