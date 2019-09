Imola, 13 settembre 2019 - Un anziano di 92 anni è morto stamattina, per un tragico errore, mentre lavorava nel suo terreno sito in Via degli Orti, nella prima periferia di Imola. L’incidente è avvenuto mentre l’imolese era intento a retrocedere con la sua motozappa. Procedendo all'indietro, infatti, non si è reso conto di avere alle spalle un grosso albero. Una volta colpito l’ostacolo, non è riuscito a fermare il mezzo che ha schiacciato il corpo dell’anziano contro il tronco.

Per liberare la vittima dalla morsa del motocoltivatore si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo. Non potendo agire sul motomezzo, che spingendo con forza era rimasto piantato con le ruote nel terreno, i caschi rossi hanno dovuto abbattere l’albero. Una volta estratto il corpo, i sanitari del 118 hanno tentato le manovre di rianimazione ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Imola per i rilievi del caso.