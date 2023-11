Incontro sulla Sanità a teatro. Al centro l’Emergenza e il Pnrr

Domani alle 20.30 al teatro Ebe Stignani si svolgerà l’incontro ‘Sanità: la riforma dell’emergenza urgenza, Pnrr e investimenti nel circondario’. Aperta a tutta la cittadinanza, l’iniziativa è organizzata da Comune, Circondario, Ausl e Regione. Prima degli interventi, ci sarà spazio per un un’introduzione musicale a cura della Fondazione Accademia internazionale di Imola ‘Incontri col Maestro’, con Ekaterina Chebotareva al pianoforte, che eseguirà Chopin, Ballata n.4 in fa minore op.52.

A seguire, interverranno Marco Panieri, sindaco di Imola e presidente del Circondario, e Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute. Parteciperanno anche Andrea Rossi, dg dell’Ausl; Michele Masetti, direttore dipartimento chirurgico; Igor Bacchilega, direttore dipartimento emergenza e accettazione; Stefano Pasquali, direttore dipartimento medico-oncologico; Sabrina Gabrielli, direttrice struttura semplice dipartimentale case della comunità ospedale di comunità; Alba Natali, direttrice dipartimento salute mentale-dipendenze patologiche.

"Partiremo da un focus sulla riforma dell’emergenza-urgenza e sul Pnrr che vuole aprire un dialogo con la città sulla sanità – spiega Panieri –, alla luce anche delle analisi del ministero, della Fondazione Gimbe e del Forum Ambrosetti che confermano come la sanità dell’Emilia-Romagna sia prima in Italia per efficienza. C’è ancora da fare, ma i nostri servizi sanitari meritano di essere protetti e valorizzati".