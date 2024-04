La carica dei 500 nel ricordo del grande ’Dado’

Cinquecento ragazzi hanno partecipato nei giorni scorsi, allo stadio Romeo Galli di Imola, alla fase comunale dei giochi sportivi studenteschi di atletica leggera riservata alle scuole medie. L’iniziativa era organizzata dall’assessorato allo Sport in collaborazione con Atletica Imola Sacmi-Avis, Veterani dello sport, Gruppo giudici imolesi e il supporto di numerosi volontari. Al termine delle gare, si sono svolte le premiazioni ed è stato assegnato il trofeo Domenico Dadina, nato per ricordare il grande ‘Dado’, scomparso nel 2015, che per tanti anni è stato il cuore dell’ufficio Sport del Comune.