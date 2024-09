Imola, la donazione di Leclerc. Partiti i lavori per i giochi

Al via gli annunciati lavori di riqualificazione dello spazio giochi nell’area verde vicino al bar Renzo, in via Romeo Galli, alle spalle dello stadio comunale. Le operazioni, cominciate nei giorni scorsi, dovrebbero concludersi entro la fine di questa settimana. L’intervento, costato 43mila euro, prevede la rimozione del castello e dell’altalena esistenti. Entrambi piuttosto malridotti, saranno sostituiti da nuove strutture realizzate dalla Proludic Srl, ditta piemontese specializzata in interventi di questo tipo, alla quale il Comune ha affidato l’operazione nelle scorse settimane. Inoltre sarà aggiunto un terzo gioco. "La rigenerazione di quest’area giochi, la seconda del parco delle Acque Minerali, è un ulteriore tassello nel percorso di rinnovamento delle aree gioco e attrezzature nei parchi pubblici – commenta l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada –. Le aree verdi hanno un ruolo di grande valore per la promozione della salute attraverso il gioco e le attività all’aperto".

Trattandosi di una zona a due passi dal circuito, il Comune ha deciso di finanziare l’intervento con una parte della donazione da oltre 400mila euro arrivata dal pilota di Formula 1, Charles Leclerc, dopo l’alluvione dello scorso anno. Sono i fondi che il ferrarista ha raccolto nel 2023, pochi giorni dopo l’annullamento del Gran premio di Imola, attraverso un’asta durante la quale sono andati al miglior offerente tuta, casco, guanti e scarpe indossati dal monegasco in occasione della successiva gara disputata a Montecarlo.

Rispetto ai piani iniziali del Comune, c’è stata però una rimodulazione degli interventi. Nelle intenzioni originarie del Municipio, 130mila euro erano stati infatti destinati al rilancio dell’area attrezzata lungo il fiume Santerno, lato via Tiro a Segno-via delle Lastre, a due passi dal circuito ma di fatto dalla parte opposta (al di là della pista) rispetto alla zona del bar Renzo. Su quest’ultimo versante si dovrebbe infatti intervenire, in futuro, dagli ulteriori fondi stanziati dal commissario alla ricostruzione post-alluvione, Francesco Paolo Figliuolo. Resta da capire se il Comune confermerà la volontà di destinare una grossa parte della donazione di Leclerc, pari a 300mila euro, alla riqualificazione dell’ex scuola di Spazzate Sassatelli, nella frazione imolese più colpita dall’alluvione del 2023, struttura per la quale non sono stati richiesti fondi specifici al commissario Figliuolo. L’area vicina al bar Renzo oggetto dell’intervento ospita anche i primi segni dell’iniziativa ‘Ogni pilota un albero’ promossa dall’Aci d’intesa con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri proprio nei giorni del Gp di maggio sono stati piantati 22 alberi.