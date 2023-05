La Fiorita dei bambini L’omaggio alla Vergine "I doni sono preghiere per la pace nel mondo"

Mentre in centro ci si aggirava tra le vetrine al suono del dj set di Radio Bruno in piazza Matteotti e nell’ex Bar Bacchilega ci si affollava intorno agli eventi a base di caffè inseriti nel cartellone del Centro rifiorisce, decine e decine di bambini hanno deposto ieri un fiore davanti alla sacra immagine della Madonna, ovvero la Vergine del Piratello che ha ‘abbandonato’ la basilica omonima per trasferirsi in Duomo. Qui, in occasione delle Rogazioni, è andata dunque in scena la tradizionale fiorita. L’auspicio del vescovo Mosciatti è stato che ogni fiore valesse come preghiera per la pace nel mondo. E in effetti rogazioni significa preghiere, richieste di aiuto. "Il conflitto che insanguina il cuore dell’Europa ci chiede una grande attenzione – sottolinea il vescovo Mosciatti – perché per molto tempo subiremo le conseguenze di questa tragica vicenda bellica. Siamo con il papa e con tutti coloro che si stanno prodigando per fermare l’orrore di questa guerra. Siamo con il papa, che difende e proclama la pace. Ma quanto è fragile il desiderio della pace, se tale desiderio non diventa un compito, una responsabilità nel quotidiano, per ciascuno di noi".

Dal Duomo al centro storico. Una nutrita serie di eventi per accompagnare gli imolesi nelle loro passeggiate: dall’enogastronomia alla musica, dalle esibizioni delle ginnaste alle esperienze giapponesi con cibo e bevande del Paese del Sol Levante. Il tutto graziato dal meteo, mentre nell’ex Bar Bacchilega andava in scena la seconda e conclusiva giornata promossa da Torrefazione Caffè Gourmet con la collaborazione dei Bar Centrale, Otello, Borghetto e Antico Bar Fiat. Alle 18 lo show cooking all’aroma di caffè della finalista di Masterchef Irene Volpe. Al mattino era stato invece possibile gustare bevande e cibi etiopi grazie al Bar Etiope di Bologna, in trasferta per diffondere gli aromi dei chicchi del Paese africano. E non è mancata la beneficenza: le offerte libere sono andate ad Ageop.