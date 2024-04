La gioia del sindaco: "Bene le presenze. I tifosi devono esaltarsi. Speriamo torni il Wec"

Agnessi

Un sabato positivo, nonostante il violento acquazzone che ha chiuso la giornata, per il Mondiale Endurance in Autodromo. E la prospettiva di vivere oggi una grande domenica all’insegna del motorsport. "Siamo molto contenti – conferma il sindaco Marco Panieri –. Come presenze stiamo andando bene (i numeri verranno resi noti come al solito solo questa sera, ndr). E la tripletta della Ferrari, che partirà in pole position, scalda il cuore e ci riempie di gioia. Il clima è bello sia in Autodromo che nel resto della città, sentiamo forte la passione dei team di casa. Oltre che con Ferrari, abbiamo parlato con Lamborghini e Isotta Fraschini: sono tutti molto contenti. E poi c’è Valentino Rossi, la grande star di questo Wec, che partirà terzo".

In attesa del bagno di folla odierno, già ieri diverse migliaia di spettatori hanno cominciato a colonizzare le tribune e il paddock del circuito, nonché la fan zone in via Malsicura.

"L’allestimento dell’area piace – commenta il primo cittadino –. Siamo molto attenti al fatto che i tifosi possano vivere una bella esperienza a Imola. Devo dire che hanno funzionato molto bene anche i collegamenti. E in tanti hanno scelto di raggiungere la città in treno, per poi arrivare in Autodromo a piedi". Qualcuno, sia nella giornata di venerdì che in quella di ieri, ha cercato di avvicinarsi troppo al circuito pur essendo sprovvisto di biglietto. E anche sul fronte dei parcheggi non è mancata qualche scena di sosta abusiva. "Mi pare che l’ordine pubblico sia stato gestito correttamente – assicura però il sindaco Panieri –. Ho avuto modo di parlare con le forze dell’ordine in un paio di occasioni, mi sembra che sia filato tutto liscio. Speriamo che in tanti decidano di venire a Imola anche all’ultimo momento".

Il sottinteso è chiaro: se città e Autodromo giocano bene le proprie carte, c’è la possibilità che il Wec torni in riva al Santerno anche in futuro. "Ci stiamo lavorando – riferisce il sindaco Panieri –. Vogliamo continuare a ospitare una manifestazione bella come questa. Abbiamo investito tanto, siamo pronti a lavorare per migliorare sempre di più le cose nel paddock e dal punto di vista della logistica. Siamo contenti che i team qui si trovino bene. Il Wec, con un’unica tappa nel nostro Paese, rappresenta un’opportunità unica di promozione del made in Italy nel mondo".

Sperano nella conferma anche hotel e ristoranti della città. E soprattutto i locali del centro storico, che in questi giorni si è finalmente animato grazie all’arrivo di tanti tifosi provenienti da varie parte d’Italia e anche dall’estero. Dopo lo show in piazza Matteotti con i piloti giovedì pomeriggio, e le prime iniziative di venerdì sera nei locali, ieri ha debuttato anche il servizio di navette gratuite allestito grazie al contributo delle associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato. I mezzi faranno la spola anche oggi, dalle 11 alle 17 (la gara inizia alle 13 e andrà avanti per le successive sei ore), lungo il percorso Autodromo-piazza Matteotti.

Sempre in centro storico, si possono visitare la mostra Magic, con le foto che Angelo Orsi e Mirco Lazzari hanno scattato ad Ayrton Senna (museo San Domenico); l’esposizione delle immagini di Marco Isola (Palazzo Vacchi - via Appia, 37) sempre con protagonista il campione brasiliano; la mostra sulla storia dell’Autodromo in biblioteca comunale; l’esposizione dello scultore Stefano Pierotti, dedicata anche questa a Senna, inaugurata venerdì pomeriggio alla Sala Annunziata.