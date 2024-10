La lista civica Cappello sostiene Isabella Conti: "È una donna del fare"

La lista civica Cappello, compagine che siede tra i banchi dell’opposizione in Consiglio comunale, sosterrà la candidatura di Isabella Conti (Pd) alle elezioni regionali. L’endorsement è arrivato ieri direttamente dall’ex candidata sindaca Carmen Cappello, punto di riferimento del gruppo rappresentato oggi nell’Aula di piazza Matteotti da Renato Dalpozzo.

"Nell’attuale contesto politico, riteniamo di dover prendere posizione – spiega Cappello guardando all’appuntamento del 17-18 novembre –, senza tuttavia rinunciare ai nostri valori di libertà e indipendenza e rivendicando il nostro posizionamento di opposizione in Consiglio comunale. Siamo da sempre una lista civica ‘senza padroni’ e senza vincoli o obblighi partitici, pur sentendoci vicini a quel centro-sinistra, che si batte per la libertà, l’eguaglianza, le pari opportunità, il riconoscimento e valorizzazione delle diversità, il rispetto dell’altro, la giustizia sociale e la legalità, l’europeismo, la tutela dell’ambiente e il ‘No’ alla cementificazione"Valori che "troppo spesso" a livello locale "abbiamo visto soccombere – attacca cappello – davanti agli interessi economici ‘degli amici degli amici’ e di ‘bottega’ e che ci inducono ad appoggiare nelle prossime elezioni regionali un candidato estraneo e lontano dal Pd locale e da quelle logiche che da anni connotano il modo di far politica nel nostro territorio".

In questa ottica, nelle parole della civica imolese Conti è una "amministratrice capace", nonché "una donna che ha dimostrato nei fatti di lottare contro la speculazione edilizia: fu lei – ricorda Cappello – a impedire la cementificazione e urbanizzazione d’assalto non solo a San Lazzaro, ma anche a Imola in via Roncaglie; ed è stata la prima sindaca a garantire a tutti i suoi cittadini gli asili nido gratuiti e per le mamme le ostetriche a domicilio, a trascrivere le unioni civili ed a registrare all’anagrafe i bambini delle coppie omogenitoriali, a favorire l’imprenditoria femminile".

In poche parole, Conti è "una donna ‘del fare’, energica e determinata, che non arretra davanti alle difficoltà e si impegna a risolvere i problemi delle persone – conclude Cappello –, senza timore di pestare i piedi a qualcuno e di dissentire dagli ordini di scuderia se contrastanti con il bene della comunità. Siamo più che certi che Isabella sia la persona giusta a rappresentare in Regione le nostre istanze ed i valori in cui crediamo e per cui quotidianamente lottiamo in Consiglio comunale".