La stagione di prosa. Al teatro Stignani. Ghini e Ruffini sono ‘Quasi Amici’

Al teatro Stignani tornano due volti celebri di teatro e cinema. Massimo Ghini e Paolo Ruffini saranno i protagonisti, da mercoledì 10 a domenica 14 gennaio, di ‘Quasi amici’, secondo spettacolo della stagione di prosa (biglietti in vendita da domani). L’adattamento teatrale del grande successo cinematografico francese è tratto dalla storia vera dell’amicizia tra un uomo tetraplegico e il suo svogliato ma simpatico assistente.

La storia. Driss è un ragazzo appena uscito di prigione, in cerca di una qualsiasi occupazione. Philippe è un signore di mezza età, tetraplegico e per questo su una sedia a rotelle, in cerca di qualcuno che lo aiuti in casa. Driss decide di proporsi, sperando di ottenere un lavoro e un alloggio senza grandi sforzi. Philippe vede nel giovane qualcosa che lo spinge a tenerlo con sé e col tempo i due diventeranno confidenti, complici, ‘quasi amici’.

A interpretare il ruolo di Philippe è Ghini, attore attivo al cinema, in televisione e in teatro; accanto a lui, nei panni del suo giovane assistente, troviamo il talento brillante di Ruffini, conduttore, regista e attore per cinema e teatro.

"Nell’adattamento teatrale il ruolo di Philippe, l’uomo sulla sedia, e quello di Driss, l’uomo che arriva ad aiutarlo, saranno equiparati per poter scavare molto di più` nel loro rapporto e nella loro ricerca di una leggerezza calviniana che ci faccia emozionare, godere e ridere fino alle lacrime e dalle lacrime arrivare alle emozioni più profonde – spiega il regista Alberto Ferrari –. Ho immaginato, quindi, di inserire anche quei momenti di sconforto che nel film non hanno probabilmente trovato spazio, mentre nella versione teatrale ci permettono di entrare nella psiche di un uomo completamente paralizzato che diventa tutt’uno con la sua sedia a rotelle. E nella testa di un altro uomo che ha considerato la vita fino ad allora come un aperitivo leggero".

Lo spettacolo ‘Quasi amici’ andrà in scena da mercoledì 10 a venerdì 12 gennaio alle 21; sabato 13 gennaio sia alle 15.30 sia alle 21, domenica 14 alle 15.30. Biglietti in vendita su Vivaticket dalle 19.30 di domani oppure alla biglietteria del teatro Stignani nei seguenti orari: domani 16-19; martedì 9 gennaio 10-12; per le recite serali 19-21; per le pomeridiane 14-15:30. Per maggiori informazioni: 0542 602600, www.teatrostignani.it.