I ladri tornano a colpire, spaccata nella notte in pieno centro al Caffè del Grillo di Imola

Imola, 13 marzo 2024 – Spaccata nella notte al Caffè del Grillo, in pieno centro. I ladri tornano a colpire dopo la raffica di colpi messi a segno la scorsa settimana.

Ieri mattina i danni al centralissimo bar sulla via Emilia erano evidenti, con la porta a vetri visibilmente danneggiata. Sconsolato il titolare: "Hanno portato via il fondo cassa – ha detto – la porta è da cambiare".

Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, i malviventi sono entrati in azione nella notte, nel lasso di tempo fra le 3 e le 6 di mattina. Devono aver faticato non poco visto che sono evidenti i colpi con cui hanno freneticamente tentato di sfondare il vetro della porta, con un oggetto pesante. Il vetro ha però resistito, così i malviventi hanno forzato gli infissi della porta con un piede di porco e sono riusciti a entrare. Nonostante la quantità di danni tutto è probabilmente durato abbastanza poco. Una volta entrati, i ladri hanno agito rapidamente, portando via il fondo cassa in contanti che era presente. Come spesso capita in questi casi, i danni sono notevoli e imporranno la sostituzione completa della porta.

Per cercare di risalire ai responsabili dell’accaduto le forze dell’ordine potranno contare oltre che su eventuali testimonianze (vista la centralità della zona), sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sia nel locale che all’esterno. Ieri non si aveva notizia di altri colpi andati a segno nella notte.

Solo dieci giorni fa dei malviventi avevano compiuto una raffica di colpi che avevano preso di mira la piscina dell’Ortignola (mettendo a soqquadro gli uffici, ma senza portare via nulla, visto che non c’erano oggetti di valore), il Clover Caffè, il Conad Campanella e altre attività della zona. Tutto era avvenuto in piena notte e l’intervento rapidissimo di carabinieri e polizia non era riuscito comunque a intercettare i ladri. Questa volta la modalità è stata abbastanza simile, ma i malviventi hanno compiuto in una zona molto più centrale e presidiata da diverse telecamere di videosorveglianza.

Le indagini su quei furti sono tutt’ora in corso.