Ladri scatenati nella notte a Imola: raid al Clover Caffè e in piscina

Imola, 2 marzo 2024 – A soqquadro gli uffici della piscina dell’Ortignola, forzata la porta del Clover Caffè in via Lenci con il furto dei contanti del fondo cassa. Notte di razzie in città con almeno due colpi – ma potrebbero essere in realtà di più – messi a segno da un gruppo di ladri. L’arco temporale e il modo di agire fa pensare possa essersi tratttato dello stesso gruppo che ha colpito più volte in posti non molto distanti fra loro.

Alla piscina dell’Ortignola l’allarme è scattato intorno alle 2.20. L’antifurto dell’impianto sportivo è collegato direttamente con la polizia che è giunta con una volante in pochissimi minuti. I malviventi avevano però già forzato la porta e messo a soqquadro gli uffici senza però riuscire a portar via nulla di rilevante. Anche perchè non c’è proprio, almeno in termini di valore economico.

"Metteremo un avviso con scritto ‘Non c’è niente da rubare’ – dice con un po’ di amara ironia Paola Lanzon, presidente della società Deai che gestisce l’impianto – . Ormai facciamo prevalentemente pagamenti elettronici e soldi in piscina non ce nesono".

Purtroppo non è la prima volta che la piscina riceve questo tipo di visita davvero poco gradita: "Non mi ricordo il numero esatto – dice Lanzon –, ma è successo diverse altre volte. Fortunatamente i danni questa volta non sembrano troppo rilevanti, forse c’è una serratura da sostituire e poco altro"

Un’ora dopo, alle 3.19. L’allarme è scattato, invece, al Clover Caffè di via Lenci, nel quartiere Campanella. I ladri hanno prima danneggiato una finestra, che però ha tenuto. Poi hanno spaccato il vetro di una porta d’ingresso a e sono entrati nel locale. I ladri hanno messo il bar sottosopra, portando via il fondo cassa – c’erano circa mille euro in contanti – e un barattolo contenente circa cento euro in monete.

I ladri sono fuggiti rapidamente, forse interrotti nel corso della razzia perchè in un locale adiacente era già al lavoro il pasticciere che è intrvenuto. Forse mentre si allontavano, i ladri hanno anche forzato un’altra porta provocando danni. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieridel Nucleo operativo e radiomobile ma ormai i ladri erano fuggiti. "Purtroppo è la prima volta che ci capita – dice Andrea, titolare del bar –, era capitato forse con la precedente gestione, circa quattro anni fa".