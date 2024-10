L’Autodromo ritrova un concerto . A luglio lo show di Max Pezzali

Arriva da Max Pezzali l’ennesima conferma che i concerti in Autodromo non saranno mai come i tradizionali show negli stadi. Per lanciare via social l’evento di sabato 12 luglio 2025 a Imola, appuntamento che riporterà la musica nel paddock dopo un’estate con l’asticella del volume rimasta al minimo, l’ex 883 ha lanciato ieri un mini cartone animato con al centro il circuito cittadino.

Un omaggio al fascino dell’Enzo e Dino Ferrari, al quale del resto non rimase insensibile nemmeno il M5s, che ai tempi di ‘Italia 5 Stelle’ (ormai quasi due lustri fa) attraverso un’operazione simile puntò su Grillo e Casaleggio versione fumetto a bordo di un sidecar. Lungo i tornanti del Santerno, oltre allo stesso Max, stavolta sfrecciano invece i mezzi da corsa che usano i protagonisti delle hit di Pezzali per fare la parodia del mitico Wacky Races. Vedere per credere.

"Il vantaggio di avere un repertorio con personaggi che dall’immaginario delle canzoni prendono vita e sono visivamente identificabili ci ha aiutati nella costruzione di un concept preciso, una rivisitazione della corsa più pazza del mondo che ci porterà dritti a vivere quello che immagino come un nostro Woodstock – spiega Pezzali –. A chi condividerà quella serata, vorrei che restasse un ricordo indelebile; vorrei che le persone uscissero felici di poter dire ‘Io c’ero’. E la stessa cosa sarà per noi sul palco. Sarà la festa definitiva, epica".

Anche il titolo del concerto (biglietti in vendita online su Ticketone da oggi alle 14 e da lunedì 7 ottobre alle 11 nei punti vendita autorizzati) è tutto un programma: ‘Max Forever Grand Prix’. "Un imperdibile show celebrativo", per dirla con gli organizzatori. E ancora: "Un appuntamento senza precedenti per il popolo di Max", con quest’ultimo reduce da un tour estivo negli stadi con oltre 400mila biglietti venduti e pronto a cantare per 17 volte nei palazzetti (già sold out) di Roma e Milano il prossimo inverno prima del gran finale in riva al Santerno.

"Annunciare un evento come Imola rappresenta per me l’emozione totale, la celebrazione assoluta di questo periodo professionale e di vita che non smette di regalarmi incredibili soddisfazioni – prosegue Pezzali –. È un punto d’arrivo importante, e insieme una grande responsabilità. È la chance di dimostrare al pubblico di poter offrire uno show di livello sempre più alto. Le persone escono da questi live con la voglia di tornare, perché si divertono e vivono un momento di condivisione collettiva, a cui va restituita un’esperienza che si arricchisca di elementi inaspettati e sbalorditivi".

Gongola il sindaco Marco Panieri, che riesce così a esorcizzare il fantasma dei concerti: i contratti per gli show del 2022 erano infatti stati firmati tre anni prima, durante il mandato dell’allora prima cittadina Manuela Sangiorgi; mentre il 2023 più che per il live dei Placebo o per l’Imola Summer Sound è rimasto nella memoria per la cancellazione del concertone pro alluvionati (atterrato a Campovolo).

"La stagione dei concerti, insieme a quella motoristica, riprende consolidando la nostra visione di un Autodromo e in continua crescita, che attrae pubblico da tutta Italia e non solo – è il commento di Panieri –. Dopo i successi già ottenuti, continuiamo a lavorare su nuovi progetti e grandi eventi che renderanno Imola sempre più protagonista sul panorama nazionale e internazionale. Questo appuntamento è un altro tassello importante per far crescere la nostra città e il suo territorio, valorizzando turismo e ricadute dirette e indirette".